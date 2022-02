Caitlyn Jenner revela se Kim Kardashian a apresentou a Pete Davidson

Em uma entrevista de rádio, Caitlyn falou sobre Kim e o romance da estrela com o comediante do SNL

Kim Kardashian, de 41 anos, está namorando Pete Davidson há cerca de três meses, e ele até recentemente a chamou de "namorada" durante uma entrevista. Enquanto o comediante de 28 anos do Saturday Night Live conheceu sua mãe, Kris Jenner, e pelo menos alguns de seus irmãos, ele ainda não se encontrou com outro parente próximo à Kim: a ex de Kris, Caitlyn Jenner.

Em uma entrevista remota em 9 de fevereiro no programa de rádio do Reino Unido, Capital Breakfast With Roman Kemp, a atleta olímpica falou sobre o romance de Kim e Pete.

"Ela parece muito feliz", disse Caitlyn. "Já conversei um pouco sobre isso com minha família. Tenho que ficar muito quieta".