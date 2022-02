Conheça a nova grande estrela de Bridgerton que nem mesmo é humana

"Em um dos prédios em que filmamos, havia pedras na calçada", lembrou Ashley. "Eu estava com ele na coleira e ele estava comendo as pedras e fazendo cocô entre as tomadas".

E quando ele não estava comendo pedras e dormindo entre as tomadas, Ashley disse que a dupla se dava bem.

"Eu sou muito boa com cães, então ele me respondeu bem", explicou ela. "Ele foi um pouco atrevido e saiu fazendo suas próprias coisas, mas eu gosto de pensar que quando estávamos juntos, ele me ouvia".

Nós mal podemos esperar para conhecer o novo amigo peludo de Kate. A segunda temporada de Bridgerton estreia no dia 25 de março na Netflix.