Por dentro do estilo de gravidez de Rihanna: veja sua última escolha fashion

Rihanna pode não ser a única garota do mundo, mas seu estilo de tirar o fôlego, com certeza, faz com que ela seja! Rihanna, que está esperando seu primeiro filho com A$AP Rocky, recentemente fez uma saída noturna com mais um look atraente.

Enquanto saía para jantar em Santa Monica, Califórnia, na quarta-feira, 9, a futura mamãe deixou sua barriga à mostra enquanto usava um top marrom Fendi combinado com jeans de cintura baixa. Ela complementou seu visual deslumbrante com um casaco de patchwork jeans e leopardo vintage e um boné de caminhoneiro Awake NY com estampa camuflada.