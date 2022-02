Brunna reclama da cantoria no BBB22: “Não aguento mais”

Em conversa com Bárbara Heck no jardim, Brunna já tinha desabafado sobre sua infelicidade com a cantoria na casa.

Em trecho exibido no reality nessa quarta-feira, 9, Brunna se irrita após ouvir Tiago Abravanel cantando.

"Calma, respira!", aconselha Bárbara.

"Tô de boa, nada pessoal. Só que eu não estou aguentando ficar ouvindo muito as pessoas cantando toda hora", explicou.