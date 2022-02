North West, filha de Kim Kardashian, escolhe looks dos irmãos para capa da Vogue

Carlijn Jacobs / Vogue

Kim, que em novembro passado lançou uma conta conjunta na rede social com North, respondeu em suas Stories no Instagram: "Os ataques constantes de Kanye em entrevistas e nas mídias sociais são realmente mais prejudiciais do que qualquer TikTok que North possa criar. Como a mãe que é a principal provedora e cuidadora de nossos filhos, estou fazendo o meu melhor para proteger nossa filha, ao mesmo tempo em que permito que ela expresse sua criatividade no meio que ela deseja com a supervisão de um adulto – porque isso lhe traz felicidade".

Kim, que ainda está envolvida no processo de divórcio com o rapper, prometeu em sua entrevista à Vogue, "passar mais tempo com meus filhos e as pessoas que me fazem feliz".