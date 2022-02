Príncipe Charles testa positivo para COVID-19 pela segunda vez

Archie Harrison Mountbatten-Windsor

O Duque e a Duquesa de Sussex chocaram muitos quando anunciaram o nome de seu primeiro filho. Embora Archie seja na verdade um nome bastante comum no Reino Unido, figurando na lista dos 20 principais nomes para meninos em 2017, é raro entre a Família Real.

A escolha confundiu até mesmo os especialistas reais, como a historiadora Marlene Koenig, que contou anteriormente ao E! News: "Esta é uma escolha muito incomum [de nome], mas não estou surpresa porque eu disse que eles sairiam da caixa. Não há Archies ou Archibald's na família. Eu disse algumas vezes que os pais de não membros da realeza parecem ter mais margem de manobra, mais liberdade". (É importante notar que a Princesa Diana tem um ancestral chamado Archibald Campbell, 9º conde de Argyll da Escócia).

Há uma ligação surpreendente que Archie tem com a Família Real, que vem de uma fonte inesperada: o Príncipe George, que disse a uma mulher em janeiro de 2019 que seu apelido era Archie. Foi realmente um spoiler?!

"Um guarda da polícia me pediu para não tirar fotos das crianças, o que eu não tirei, mas George começou a acariciar meu cachorro. Só para ser amigável, comecei a conversar um pouco e perguntei a George qual era o seu nome, embora obviamente eu soubesse disso", disse a mulher ao The Sun. "Para minha surpresa, ele disse 'Meu nome é Archie' com um grande sorriso no rosto. Não sei por que ele se chama de Archie, mas as crianças costumam brincar com seus nomes e acho isso adorável".

Quanto ao resto do nome do Baby Sussex: Harrison significa literalmente "filho de Harry", enquanto Mountbatten é o sobrenome adotado do Príncipe Philip, e Windsor é o sobrenome dos descendentes da linhagem masculina da rainha que não têm estilos e títulos reais. Após sua ascensão, a Rainha Elizabeth combinou seus sobrenomes, com todos os descendentes futuros assumindo o nome hifenizado.