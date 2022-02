Veja como True Thompson se ilumina quando está com o pai Tristan Thompson

Além de True, Tristan também compartilha o filho Prince Thompson, de 5 anos, com a ex Jordan Craig e recentemente teve um terceiro filho em dezembro com Maralee Nichols. Um mês depois, ele se desculpou com Khloé pela "mágoa" que causou a ela durante o relacionamento, que terminou na primavera passada.

E parece que a família Kardashian pode ter uma outra modelo no futuro, já que esta não é a primeira vez que True mostra que já está desenvolvendo algumas habilidades.