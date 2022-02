Causa da morte de Bob Saget é revelada

A família disse que as autoridades concluíram que a estrela de Full House "acidentalmente bateu a parte de trás da cabeça em alguma coisa, não pensou em nada e foi dormir". Eles acrescentaram que nenhuma droga ou álcool estava envolvido.

A declaração concluiu tocando no legado de Saget: "Enquanto continuamos a chorar juntos, pedimos a todos que se lembrem do amor e das risadas que Bob trouxe a este mundo, e as lições que ele nos ensinou: ser gentil com todos, deixar as pessoas que você ama saberem que você as ama, e enfrentar momentos difíceis com abraços e risadas."