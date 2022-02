Joe Alwyn faz raro comentário sobre relacionamento "feliz" com Taylor Swift

Apesar do personagem dele na série Conversations With Friends (baseada no livro de Sally Rooney) ter uma relação aberta, essa ideia não faz parte nem dos sonhos mais loucos do ator. "Eu acho que as pessoas devem fazer o que quiserem e o que faz elas felizes", disse o ator no dia 8 de fevereiro. "Mas eu obviamente estou feliz em uma relação monogâmica".