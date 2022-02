Kim Kardashian revela o que motivou seu divórcio com Kanye "Ye" West

"Por muito tempo, eu fiz o que deixava as outras pessoas felizes", disse Kim, que se casou com Ye em 2014. "E nos últimos dois anos decidi que ia fazer o que me faz feliz. E isso é muito bom. Isso provocou várias mudanças e até motivou o meu divórcio. Eu acho que é importante ser honesto com você mesma sobre o que te faz feliz. Eu escolhi me colocar em primeiro lugar. E não tem problema você fazer isso".