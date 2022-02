Naiara Azevedo fala sobre momento difícil após Monstro no BBB22: “Me senti humilhada”

Cantora deu entrevista no "Mais Você" e falou sobre o confinamento no reality. Veja os detalhes!

Naiara Azevedo, eliminada do Big Brother Brasil nessa terça-feira, 8, deu entrevista ao Mais Você, de Ana Maria Braga. Na conversa, Naiara falou sobre os momentos de solidão no reality e disse que se sentiu "humilhada".

"No dia que eu peguei o Monstro, eu comecei a pensar sobre aqui fora. Saudade da família, da minha casa, do trabalho. Comecei a dar uma pirada. Óbvio que eu também sentia um ambiente pesado dentro da casa, no sentido de eu ver as pessoas mas não conseguir me conectar, por mais que eu tentasse", disse a cantora.

A estrela do sertanejo também revelou que percebeu alguns "olhares e risadinhas" na casa, "só que me sentia culpada de sentir o que estava sentindo, pensar aquilo sobre as pessoas, odeio julgar o outro".