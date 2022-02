Monark é desligado do Flow Podcast após fala sobre nazismo

Em um comunicado publicado pela equipe do programa, foi anunciado que Monark, um dos criadores do show, não vai mais fazer parte das gravações. "O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades", disse a equipe do podcast.