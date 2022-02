Kendall Jenner participa de festa com Kanye West em meio ao drama com Kim Kardashian

Kanye "Ye" West pode estar no meio de um divórcio cheio de drama com a ex Kim Kardashian, mas Kendall Jenner ainda parece próxima de seu cunhado.

Ye e Kendall foram vistos no hotspot The NICE Guy, em Los Angeles, na segunda-feira, 7 de fevereiro, junto com várias outras celebridades, como visto nas fotos obtidas pelo E! News.