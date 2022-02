Por que último comentário de Scott Disick para Khloé Kardashian está causando rebuliço?

Vendo como os fãs estavam enlouquecendo, era justo que Scott Disick compartilhasse algumas palavras também. Ele comentou ao lado de um emoji de fogo: "Parece muito bem".

A mensagem do astro de Flip It Like Disick só acrescentou combustível ao frenesi na seção de comentários, com um usuário comentando: "Ele não está mentindo".