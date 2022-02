Como Emma Roberts está "seguindo em frente" após separação de Garrett Hedlund

Após a separação, Roberts passou férias na Costa Rica com suas amigas e compartilhou fotos da viagem no Instagram, chamando-a de "um belo reinício possível no meu novo lugar favorito".

"Ela fez uma viagem de meninas para a Costa Rica e se divertiu muito. Ela está superando sua separação com Garrett e está em um bom lugar", disse uma fonte próxima à estrela ao E! News.

"Ela está aliviada de certa forma, mas também triste por ter chegado a esse ponto. Ficou muito claro com o bebê que suas prioridades são diferentes. Ela está focada em ser uma ótima mãe e levar um estilo de vida saudável", adicionou a fonte.