Oscar 2022: Os esnobados e surpresas chocantes, de Lady Gaga à Kristen Stewart

Jordan e Ross também tiveram a infeliz responsabilidade de dar más notícias, revelando que Lady Gaga, de Casa Gucci, e Bradley Cooper, de Nightmare Alley, não foram indicados em nenhuma das categorias de atuação depois de receberem elogios da crítica por suas performances recentes.

Sem surpresa, os Little Monsters responderam com furor nas redes sociais. "Lady Gaga é a única atriz principal a ser indicada no Globo de Ouro, SAG Awards, Critics Choice, BAFTA este ano", uma pessoa twittou, "ganhou uma trifecta, então QUE DIABOS?!?!?!"