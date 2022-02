Marido de Sasha Meneghel sobre playlist de louvor: "Cada um com seus fetiches"

Em outubro do ano passado, João anunciou que deixaria a carreira musical no gênero gospel.

"Sou cantor. Comecei no gênero gospel e não faço mais parte desse mercado. Não significa que não sou mais cristão. Só significa que não vou comercializar esse tipo de música. Vocês vão me ver cantando músicas cristãs dentro da igreja, no Instagram, pode até ser que eu queira lançar músicas com essa conotação. Não abandonei minha fé. Permaneço com a mesma fé, servindo Jesus", disse o jovem.