Kristen Stewart é indicada ao Oscar pela primeira vez

"Isso é normal. É como as mães são", afirmou Stewart. "É legal saber que a parte mais comovente do filme não é a posição dela no meio de tudo aquilo ou o quanto ela estava isolada, ou o quanto era difícil entendê-la. São as partes em que você olha para ela e pensa: 'Sim, essa sou eu ou qualquer pessoa que tem uma mãe ou um filho'. Ou seja, todo mundo".