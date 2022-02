A lista completa de indicados ao Oscar 2022

Melhor Canção Original

"Be Alive," King Richard: Criando Campeãs

"Dos Oruguitas," Encanto

"Down to Joy," Belfast

"No Time to Die," 007 - Sem Tempo para Morrer

"Somehow You Do," Four Good Days

Melhor Documentário de Longa-Metragem

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or When the Revolution Could Not Be Televised)

Writing With Fire

Melhor Documentário de Curta-Metragem

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies