Família Kardashian promete que "todas as paredes serão quebradas" em nova série

E sim, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner e mais membros da família devem ser apresentados.

Em dezembro, Keeping Up With the Kardashians foi eleito o Melhor Reality Show de 2021 no People's Choice Awards do E!. Ao aceitar o prêmio, Kim, Kourtney e Khloé não puderam deixar de refletir sobre todas as memórias que fizeram durante as filmagens do programa.