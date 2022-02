Por dentro das incríveis transformações do elenco de 'Euphoria'

A cena do One Direction

Louis Tomlinson respondeu a um fã no Twitter que perguntou se ele aprovava essa cena, que revelou que Kat (Barbie Ferreira) era uma famosa escritora de fanfics que criou a teoria da conspiração de que dois membros do One Direction estavam secretamente apaixonados. Era uma representação animada no estilo anime de uma história que Kat havia escrito, e foi hilário no momento, embora Tomlinson diga que não foi aprovado.

"Quando li o roteiro pela primeira vez, foi a primeira coisa que me veio à mente, porque posso me relacionar com isso como uma mulher de 22 anos que viveu a era do One Direction", disse Ferreira ao THR. "É uma realidade para tantas pessoas, e tantas crianças e adolescentes que são fãs têm esse mundo escapista. Você se entrega completamente a essa persona de uma pessoa que você nem conhece, ou cinco caras, e imagina o caminho eles interagem a fuga de sua própria realidade. É realmente interessante para mim porque eu definitivamente fiz parte disso, onde eu queria escapar da minha própria vida e focar nos outros porque era mais fácil e parecia mais significativo."