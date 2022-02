'O golpista do Tinder' é banido do app de namoro após documentário da Netflix

O Tinder deslizou Shimon Hayut para a esquerda.

O app de namoro proibiu oficialmente Hayut, que também usou o nome Simon Leviev ao se conectar com possíveis pretendentes, de usar o aplicativo depois que o documentário da Netflix, O Golpista do Tinder detalhou seus supostos golpes. Na segunda-feira, 5 de fevereiro, um porta-voz do Tinder disse ao E! News: "Realizamos investigações internas e podemos confirmar que Simon Leviev não está mais ativo no Tinder sob nenhum de seus pseudônimos conhecidos".

O documentário da Netflix, lançado no dia 2 de fevereiro, apresentou entrevistas com várias mulheres que alegaram ter sido enganadas e terem perdido grandes quantias de dinheiro [uma delas perdeu pelo menos US$ 250 mil]. Alegando que era filho do magnata israelense dos diamantes Levi Leviev, natural de Bnei Brak, Israel, ele atraía mulheres com luxuosos primeiros encontros. De acordo com Cecilie Schrøder Fjellhøy, isso significava levá-la para a Bulgária em um jato particular.

Mas com o passar do tempo, Hayut começaria a se abrir para seus encontros sobre as ameaças que ele enfrentava dos chamados inimigos na indústria de diamantes. Eventualmente, ele diria que temia por sua vida e supostamente pedia às mulheres que abrissem um cartão de crédito em seu nome e o entregassem a ele, já que ele não podia usar seu próprio cartão para fins de segurança.