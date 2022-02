Harry Jowsey dá melhor resposta sobre os rumores de romance com Khloé Kardashian

Khloé Kardashian e Harry Jowsey podem não estar namorando... Mas Harry Jowsey ainda está colocando um pouco de amor no assunto sobre Khloé Kardashian!

Poucos dias depois que a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians encerrou os rumores de que ela estava namorando o astro da Netflix, Harry foi às suas mídias sociais para esclarecer ainda mais as coisas sobre os dois. Quanto à mensagem não tão sutil, a biografia do Instagram do membro de Brincando com Fogo diz: "Em um relacionamento sério e comprometido com a @netflix (não com Khloé)". Ele complementou com um emoji de coração rosa.