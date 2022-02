Kylie Jenner revelou data de nascimento de seu bebê meses atrás?

Kylie Jenner deu dica sobre a chegada de seu bebê com um pouco de brilho.

Nesse domingo, 6 de fevereiro, a estrela de Life of Kylie, de 24 anos, anunciou que ela e Travis Scott, de 30 anos, deram as boas-vindas ao segundo filho no dia 2 de fevereiro. No entanto, meses antes—em setembro passado, para ser exato—durante sua entrevista com 73 perguntas da Vogue, a mãe de dois filhos foi vista usando um colar de ouro que mostrava os números "222".