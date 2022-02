Como a família Kardashian celebrou a chegada do segundo bebê de Kylie Jenner e Travis Scott

Depois, as integrantes da família usaram as redes sociais para comemorar a chegada do pequeno. "Vida de mãe de dois", disse Kourtney Kardashian no post em que Kylie anunciou a chegada do bebê. A mãe Kris Jenner também chamou o seu neto de "Tortinha de anjo". Além disso, as irmãs Kim Kardashian e Khloé Kardashian mostraram o quanto estão animadas através de emojis, com a fundadora da SKIMS compartilhando um anjo e um coração e a fundadora da Good American publicando vários corações.