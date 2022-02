Enquete BBB 22: Quem deve ser eliminado entre Arthur, Douglas e Naiara?

Arthur Aguiar

O marido de Maíra Cardi entrou alguns dias após a estreia do reality devido ao teste positivo para Covid-19. Ele não conseguiu se enturmar muito bem e foi visto como um dos grandes jogadores na casa. Além disso, proporcionou uma das primeiras discussões com o já eliminado Rodrigo.

Arthur cumpriu o Castigo do Monstro com Pedro Scooby e do também emparedado Douglas. O ator tem conquistado o público aqui fora com vários memes e por jogar limpo no BBB, falando tudo o que pensa na frente dos confinados.