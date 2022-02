Billie Eilish interrompe show para ajudar fã com dificuldade de respirar

De acordo com a fã Danna Macias, que estava no evento, Eilish parou tudo logo após uma pessoa no show pedir para ser retirada de seu lugar na multidão por estar com dificuldade para respirar durante o set da artista.

"Eles a ajudaram a sair da admissão geral e garantiram que ela estivesse bem", disse Macias ao E! News. "Depois disso, Billie percebeu que as pessoas estavam lutando, então ela pediu a todos para dar um passo para trás e dar espaço para todos. De repente, as pessoas começaram a pedir um inalador e uma outra garota estava lutando para respirar. Billie então parou tudo!"