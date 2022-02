Por que divórcio de Kim Kardashian e Kanye "Ye" West está parado

Kim, que em novembro passado abriu uma conta conjunta na rede social para ela e a filha mais velha North West, de 8 anos, respondeu em seu Stories no Instagram: "Os ataques constantes de Kanye em entrevistas e nas mídias sociais são realmente mais dolorosos do que qualquer TikTok que North poderia criar. Como responsável, que é a principal provedora e cuidadora de nossos filhos, estou fazendo o meu melhor para proteger nossa filha, ao mesmo tempo em que permito que ela expresse sua criatividade no meio que desejar com a supervisão de um adulto - porque isso lhe traz felicidade".

Em última análise, as regras sobre as atividades de mídia social dos filhos do ex-casal podem ser decididas como parte de um futuro acordo de custódia.