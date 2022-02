Kylie Jenner dá à luz seu segundo bebê com Travis Scott

Kylie Jenner é oficialmente mãe de dois!

A estrela de Keeping Up With the Kardashians deu as boas-vindas ao seu segundo filho com Travis Scott e compartilhou a notícia emocionante no Instagram neste domingo, 6 de fevereiro.

Kylie escreveu na legenda, "2/2/22", ao lado de uma foto em preto e branco da mão de seu recém-nascido. A mãe orgulhosa não revelou o nome do bebê, mas incluiu um emoji de coração azul e o E! News confirma que ela deu à luz um menino.

Travis comentou com um emoji de coração azul e seis emojis de coração marrom.

O bebê se junta à irmã mais velha Stormi Webster, que comemorou seu quarto aniversário no dia 1º de fevereiro – um dia antes de seu irmãozinho nascer.

Kylie, de 24 anos, confirmou sua gravidez no início de setembro, semanas depois que várias fontes disseram ao E! News que a estrela estava grávida novamente. Em uma montagem de vídeo de 90 segundos compartilhada em seu Instagram, Kylie foi vista segurando um teste de gravidez positivo antes de Travis, de 30 anos, abraçar sua barriga.

O clipe doce também mostrou Kylie e Travis em uma consulta de obstetrícia, assim como Stormi entregando adoravelmente à Kris Jenner, um envelope contendo um ultrassom para compartilhar as notícias do bebê.