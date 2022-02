Ana Furtado dá spoilers e revela onde Casa de Vidro será construída no BBB22

O que já sabemos é que serão dois moradores do time Pipoca, um homem e uma mulher, que chegarão na próxima sexta-feira, 12.

O destino da dupla será definido através de uma votação do público, no domingo, 13, antes da formação do Paredão, que decidirá se eles entram ou não no reality.

"Ou entra os dois ou não entra nenhum", revelou Tadeu Schmidt. A dupla inclusive já está em um confinamento individual que durará 7 dias.