Tiago Abravanel decide fazer voto de silêncio no BBB22

Tiago Abravanel, que falou sobre relação com Silvio Santos, no BBB22, acordou nesta sexta-feira, 4, com um objetivo. Tiago disse em seu "Raio-X" que quer pretendia passar o dia em silêncio.

"Hoje acordei de um sonho muito maluco. Meus sonhos devem estar trazendo alguma mensagem, mas que ainda não consegui entender. Então, hoje, vou ficar em silêncio", revelou.