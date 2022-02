Kim Kardashian responde Kanye West após ele afirmar que North entrou no TikTok contra a vontade dele

Quase um ano após seu término com Kim, Ye usou o Instagram nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, para criticar sua ex por permitir que a filha deles North crie uma conta nas redes sociais. "JÁ QUE ESSE É MEU PRIMEIRO DIVÓRCIO", disse ele no Instagram ao publicar uma captura de tela do vídeo da filha no TikTok, "EU PRECISO SABER O QUE EU DEVERIA FAZER SOBRE A MINHA FILHA SER COLOCADA NO TIK TOK CONTRA A MINHA VONTADE?".