HyunA e DAWN, astros do K-Pop, estão noivos? Veja o anel que criou especulações

As estrelas do K-Pop HyunA e DAWN estão fazendo do 1+1=1 mais do que apenas o título do EP. Na quinta-feira, 3, tanto HyunA, de 29 anos, quanto DAWN, de 27, compartilharam um doce clipe íntimo e pessoal de si mesmos vestindo conjuntos de anéis correspondentes naqueles dedos - isso mesmo, naqueles! - em suas contas do Instagram.

O cantor legendou seu tocante post com as palavras simples, "CASE COMIGO", enquanto a musa republicou o mesmo vídeo com uma legenda própria, escrevendo: "Claro, é um sim".