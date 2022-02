Maíra Cardi diz que filha não assiste o pai Arthur Aguiar no BBB22

Nesta semana, Maíra falou sobre a mudança do marido, após diversos casos de traição.

"Hoje, o marido que eu tenho e o Arthur no que eu acredito é transformado. Ele está somente comigo, e se quiser continuar vai ter que me reconquistar todos os dias porque eu sei o que mereço. Hoje ele é o melhor marido, doa a quem doer. Me sinto honrada pela escolha, mas se em algum momento ele escapar e falhar, ele me perdeu", finalizou a influencer no Instagram.