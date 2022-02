Kanye "Ye" West presenteia convidadas com bolsas Birkin no aniversário de Julia Fox

Julia Fox está vivendo a boa vida! Julia Fox foi regada com presentes em seu aniversário de 32 anos, ao lado de Kanye "Ye" West, em 2 de fevereiro.

O casal e alguns amigos comemoraram a ocasião com um jantar no badalado Lucien, em Nova York, antes de irem para uma after-party, onde o rapper "não só deu um Birkin para Julia, mas três amigos delas também ganharam a sua", segundo uma fonte do E! News.