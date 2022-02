Como está relação de Carrie e Samantha após final de And Just Like That...

Aviso: Essa matéria contém spoilers do episódio final de And Just Like That....

A amizade de Carrie e Samantha está a caminho da recuperação?

Parece que sim. Nessa quinta-feira, 3, durante o final de And Just Like That..., Carrie (Sarah Jessica Parker) vai a um segundo encontro com o professor de matemática Peter (Jon Tenney). No final do date, os dois compartilham o que Carrie descreveu como um beijo "não horrível". Mas para quem ela decide enviar uma mensagem de texto sobre esse encontro? Ninguém menos do que Samantha Jones (interpretada por Kim Cattrall em Sex and the City).