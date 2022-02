Khloé Kardashian responde aos rumores de romance com youtuber Harry Jowsey

Esses rumores de namoro não são quentes demais para Khloé Kardashian lidar!

Nessa quinta-feira, 3 de fevereiro, a estrela de Keeping Up With the Kardashians não teve nenhum problema em encerrar as especulações de que ela estaria namorando Harry Jowsey. Quando uma conta de fã das Kardashian-Jenner compartilhou um post no Instagram alegando que os dois estavam "trocando DMs"—e que o participante de Too Hot to Handle recentemente "pegou um Bentley e flores apenas para entregá-los em sua casa"—Khloé rapidamente pôs fim aos rumores falsos.