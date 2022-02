Após perder bebê de 5 meses, Nick Cannon se desculpa por anunciar oitavo filho

"Eu realmente gostaria de ter um momento apenas para ser honesto e até mesmo ter um momento para ouvir e refletir sobre o que eu estava dizendo e o que está acontecendo e me desculpar adequadamente", disse ele no episódio desta quinta-feira, 3 do The Nick Cannon Show. "Desejo sempre proteger e respeitar a privacidade das mães de todos os meus filhos e vocês me conhecem. Eu realmente quero ser sincero e quem quer que seja nova ou alguém que tenha meu filho, eu vou ter um ótimo relacionamento e grande admiração por todos na minha vida."