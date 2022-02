Jurados de The Masked Singer abandonam gravação após participação do advogado de Donald Trump

De acordo com o Deadline, os jurados do The Masked Singer abandonaram as gravações do programa na semana passada após a participação do advogado pessoal de Donald Trump ser revelada. O veículo afirmou que as juradas Nicole Scherzinger e Jenny McCarthy permaneceram no palco para conversar com o político, que estava fantasiado e tinha acabado de tirar a máscara pela primeira vez. Após um período curto de tempo, Thicke e Jeong voltaram para o palco para conversar com Giuliani.