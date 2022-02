Sogra de Jojo Todynho detona ex-marido após ele dizer que foi barrado em casamento

Jojo Todynho se casou com Lucas Souza em linda cerimônia no Rio de Janeiro. No entanto, alguns familiares de Lucas não receberam o convite para o casamento com Jojo Todynho.

Renato Souza, sogro da cantora, foi um deles. Segundo Fábia Oliveira, do Em Off, o caminhoneiro contou que não compareceu ao casório pelo seu filho, oficial do exército, "negar suas origens".