Equipe de Camila Loures se manifesta após troca de farpas ao vivo com Melody

A cantora de 17 anos recordou que no episódio com Anitta, foi comentado que ela tinha afirmado "ser maior" do que a dona do hit Boys Don't Cry, o que não é verídico.

"Onde que eu falei isso?", perguntou Melody. "Naquele vídeo, amiga", disse Loures, mostrando uma entrevista recente da jovem.