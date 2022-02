Rihanna quebra silêncio sobre gravidez e posta nova foto de sua barriga

Parece que a designer da Fenty tirou a adorável foto no banheiro há mais de uma semana, no dia 25 de janeiro, quando foi vista em Nova York com o mesmo look. Na época, ela foi flagrada buscando o jantar e levando-o para A$AP Rocky no estúdio, onde ele esteve trabalhando em novas músicas. Nem precisamos dizer que RiRi foi uma profissional em manter sua gravidez em segredo até a grande revelação.