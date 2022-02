Maíra Cardi fala sobre a transformação de Arthur Aguiar

Nesta quarta-feira, 2, um trecho de uma live da influencer viralizou online. Nele, ela comentou sobre como lidou com as traições de Arthur, afirmando: "Que bom que ele com*u a mulherada do Brasil inteiro e escolheu ficar comigo, é porque eu tenho habilidades únicas". Com isso, vários internautas afirmaram que não concordam com o posicionamento da influencer e o nome dela começou a aparecer entre os assuntos mais comentados das redes sociais.