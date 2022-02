Whoopi Goldberg é suspensa do The View após comentários sobre Holocausto

"No programa de hoje, eu disse que o Holocausto não é sobre raça, mas sobre a desumanidade do homem para com o homem", escreveu ela no Twitter. "Eu deveria ter dito que é sobre ambos. Como Jonathan Greenblatt, da Liga Antidifamação, compartilhou: 'O Holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazistas - que eles consideravam uma raça inferior.' Estou corrigida".

Goldberg acrescentou em sua declaração: "O povo judeu em todo o mundo tem e sempre terá meu apoio e isso nunca vai ser dispensado. Sinto muito pela dor que causei".