Khloé Kardashian merece aplausos por esta resposta a uma crítica sobre suas mãos

Vamos dar uma mãozinha a Khloé Kardashian para esta resposta! A Internet ficou fascinada com as mãos de Khloé Kardashian nos últimos dias, já que muitas vezes ela compartilha fotos em close de seus dedos longos e finos nas mídias sociais.

Então, quando alguém recentemente zombou da maneira como a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians estava posando em um anúncio da Good American, que mostrava as mãos da musa dobradas atrás da cabeça enquanto usava um par de jeans, a ex-apresentadora do Revenge Body foi até a seção de comentários.