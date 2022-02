Mia Goth e Shia LaBeouf esperam primeiro filho

Recomendado para você : Por dentro do histórico controverso de Shia LaBeouf

Grandes transformações estão acontecendo na vida de Shia LaBeouf.

Mia Goth está esperando um bebê com Shia, de 35 anos, de acordo com a People. Este será o primeiro filho do casal notoriamente privado.

Embora nenhuma das estrelas tenha anunciado publicamente a gravidez, Mia foi vista exibindo uma barriga crescente no dia 28 de janeiro, em Pasadena, na Califórnia. Para o passeio, a atriz de A Cure for Wellness escolheu um top branco de mangas compridas que mostrou parte de sua barriga. Ela arrematou o look casual com legging preta, óculos de sol, meias brancas e sandálias Birkenstocks.