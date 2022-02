Tom Brady anuncia oficialmente sua aposentadoria

Ele concluiu: "Minha carreira como jogador foi emocionante e muito além da minha imaginação, com seus altos e baixos. Quando você está fazendo isso todos os dias não pensa sobre o fim. Porém, enquanto eu escrevo isso sentado aqui, eu penso em todos os jogadores e técnicos incríveis que eu tive o privilégio de jogar ao lado e contra - a competição era grande e difícil, DO JEITO QUE GOSTAMOS. Mas as amizades e as conexões que fizemos também foram muito fortes. Vou lembrar e valorizar essas memórias e revisitá-las com frequência. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo".

