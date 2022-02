Julia Fox rebate acusações sobre ter copiado Kim Kardashian com seu último look

Julia Fox jura que não está acompanhando os modelitos de Kim Kardashian. No início desta semana, Julia Fox, namorada de Kanye "Ye" West, compartilhou uma foto no Instagram em que ela posa com um top estilo peitoral, na cor azul, da Jacque Label.

Ela completou a peça com calças justas combinando e uma pequena bolsa prateada. Embora o post possa parecer para alguns apenas mais um look do dia, outros não puderam deixar de se lembrar de um top que a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians usou em novembro.