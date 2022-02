Hailey Bieber não vai mais falar sobre seu casamento com Justin Bieber em entrevistas

Hailey - que recentemente lançou seu próprio canal no Youtube e está criando uma linha de skin care - concluiu: "Acontece uma coisa com as mulheres quando elas se casam. Todo mundo sempre assume que: Primeiro vem o amor, depois vem o casamento, depois o bebê. E as coisas que você quer conquistar com seu negócio? Eu acho que eu tinha implantado em minha mente a ideia de que eu ia querer ter filhos imediatamente e que eu ia querer fazer isso super jovem. Agora, eu fiz 25 anos e ainda me sinto muito, muito nova".

