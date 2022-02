Marido de Jojo Todynho se afastou dos amigos após brincadeiras preconceituosas sobre a relação

"Enquanto eu tiver vida, não deixarei jamais de viver da maneira que eu quero ou até mesmo preocupada com os outros. 29/01/22 é o dia que dei o sim, com toda certeza do meu coração, e com a certeza que Deus blindará e abençoará meu casamento, assim como ele fez e faz com a minha vida", afirmou Todynho.